Lidl strebt an, ab kommenden Jahr sämtliche Filialen in den Niederlanden mit Elektro-Lkw zu versorgen. Dieses Ziel würde die Einzelhandelskette nach eigenen Angaben drei Jahre früher als geplant. Die Läden in den Regionen Nordholland und Flevoland werden schon jetzt vollständig elektrisch beliefert. Lidl Niederlande macht publik, schon ab kommenden Jahr alle Filialen im Land vollständig elektrisch zu versorgen. "Damit ist Lidl Niederlande der erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net