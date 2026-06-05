Sparbuch, Tagesgeld, Anleihen - und am Ende bleibt unterm Strich kaum etwas übrig. Wer heute echte Erträge sucht, kommt an Dividendenaktien kaum vorbei. Doch während die meisten Anleger bei den immer gleichen Namen landen, gibt es Werte, die deutlich mehr ausschütten - und kaum jemand kennt sie.Wie wäre es mit einer Dividendenrendite von 10,4 Prozent? Was nach einem Tippfehler klingt, ist bei einer der drei Aktien aus dem neuen Aktienreport "3 echte Dividenden-Geheimtipps" tatsächlich möglich.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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