Goldman Sachs hat eine bullishe Prognose zu den Wachstumsaussichten von SpaceX ausgegeben. Demnach erwartet die US-Investmentbank, dass sich der Erlös von Musks Weltraumunternehmen bis 2030 vervielfachen wird. Aus diesem Grund sollten Anleger trotz des großen Potenzials der Raumfahrtbranche gegenüber der Goldman-Sachs-Prognose eine gesunde Skepsis bewahren.• Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni rückt immer näher• Goldman Sachs hat eine ambitionierte Wachstumsprognose für SpaceX ausgegeben• Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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