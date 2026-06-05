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Vom Krankenhausbett zu Hörern in 42 Ländern: Die Geschichte hinter "Nuestro Verano"



05.06.2026 / 10:05 CET/CEST

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Der niederländisch-spanische Künstler Joey Arnoldo erreicht mit seinem Sommerhit "Nuestro Verano" ein internationales Publikum "Vor einem Jahr lag ich noch im Krankenhaus. Heute erreicht ein Lied, das dort entstanden ist, Hörer in 42 Ländern." DÉNIA, Spanien und BREDA, Niederlande, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der niederländisch-spanische Künstler Joey Arnoldo sorgt derzeit international für Aufmerksamkeit mit seiner Single Nuestro Verano. Innerhalb kurzer Zeit erzielte der Song mehr als 4 Millionen Aufrufe auf TikTok und wird inzwischen in 42 Ländern gestreamt. Besonders in Spanien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich wächst die Reichweite der unabhängigen Veröffentlichung bemerkenswert schnell. Joey Arnoldo ist der Künstlername von Jerry Anholt. Der niederländische Musiker, der seit vielen Jahren in Spanien lebt, ist in der Musikbranche kein Unbekannter. In den 1990er-Jahren erreichte er sieben Platzierungen in den niederländischen Top 100 und arbeitete als Produzent und Songwriter für verschiedene Künstler. Die Geschichte hinter Nuestro Verano macht den Erfolg des Songs besonders bemerkenswert. Das Lied entstand während eines Krankenhausaufenthalts im spanischen Denia. "Im vergangenen Jahr ging es mir gesundheitlich nicht gut und ich musste ins Krankenhaus. Mit meinem Keyboard und meinem Laptop begann ich dort Musik zu schreiben. Als ich die erste Version von Nuestro Verano vorspielte, reagierte das Krankenhauspersonal sofort begeistert: 'Suena muy bien, Jerry!' Das gab mir viel Zuversicht." Die Single wurde anschließend vollständig unabhängig und ohne Unterstützung eines großen Plattenlabels veröffentlicht. Heute erhält Anholt täglich Nachrichten aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt. "Manchmal kann ich es selbst kaum glauben. Ich bekomme Nachrichten aus Australien, Costa Rica und vielen anderen Ländern. Jeden Tag tauchen neue Länder in meinen Statistiken auf." Aktuellen Streamingdaten zufolge wird Nuestro Verano inzwischen in 42 Ländern gehört. Darüber hinaus haben Inhalte rund um den Song auf TikTok gemeinsam mehr als 4 Millionen Aufrufe erzielt. Auch in Spanien wächst das Interesse weiter. Der Titel ist zunehmend in Geschäften, Restaurants und anderen öffentlichen Orten zu hören. Da der Sommer 2026 gerade erst begonnen hat, deutet vieles darauf hin, dass die Aufmerksamkeit für Nuestro Verano weiter zunehmen wird. Die kommenden Monate werden zeigen, wie weit die internationale Erfolgsgeschichte des Songs noch reichen kann. Über Joey Arnoldo Joey Arnoldo ist der Künstlername von Jerry Anholt. Der niederländische Musiker, Produzent und Songwriter lebt in Spanien und ist seit Jahrzehnten in der Musikbranche aktiv. In den 1990er-Jahren feierte er mehrere Charterfolge in den Niederlanden und arbeitete mit verschiedenen Künstlern zusammen. Seine neue Single Nuestro Verano ist auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar und wird bereits in 42 Ländern gestreamt. https://joeyarnoldo.com/ Nuestro Verano ist auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar. Joey Arnoldo - Nuestro verano (Official Music Video) View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vom-krankenhausbett-zu-horern-in-42-landern-die-geschichte-hinter-nuestro-verano-302791994.html



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