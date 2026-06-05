Der größte Börsengang der Geschichte steht vor der Tür. Das von Elon Musk gegründete Raumfahrt- und Satellitenunternehmen wird ganz bald Geschichte schreiben. Wer am 12. Juni dabei sein will, sollte sich jetzt vorbereiten - denn die Zahlen hinter dem Hype sind komplizierter als sie klingen. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick Ticker: SPCX an der Nasdaq. Roadshow: läuft seit gestern, den 4. Juni. Preisfestsetzung: 11. Juni 2026. Börsenstart: 12. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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