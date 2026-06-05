Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Aktionäre von Lululemon. Die Aktie des kanadischen Sportartikelherstellers bricht am Freitagmorgen zweistellig ein und fällt auf den tiefsten Stand seit Ende 2018. Innerhalb eines Jahres hat die Lululemon-Aktie damit zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt. Was steckt hinter der katastrophalen Performance des einst gehypten Sportartikelkonzerns und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Miese Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de