US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: Kommt heute der nächste Impuls für DAX, Nasdaq & Gold?

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Heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit richtet sich der Blick der Märkte wieder auf Washington: Die US-Arbeitsmarktdaten für Mai 2026 werden veröffentlicht. Der sogenannte NFP-Report gilt als einer der wichtigsten Konjunkturtermine des Monats, weil er direkten Einfluss auf Zinserwartungen, Anleiherenditen, den US-Dollar und damit auch auf Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen haben kann. Laut aktuellem Reuters-Konsens erwarten Ökonomen rund +85.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach +115.000 im April und +185.000 im März. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,3 % erwartet.

Besonders spannend ist diesmal die Einordnung durch die US-Notenbank. Die Fed hält den Leitzins derzeit in einer Spanne von 3,50 % bis 3,75 %, doch zuletzt rückten Inflationsrisiken wieder stärker in den Vordergrund. Mehrere Fed-Vertreter mahnten Geduld an oder schlossen bei hartnäckiger Inflation sogar weitere Zinserhöhungen nicht aus. Damit könnten robuste Jobdaten die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen weiter dämpfen, während schwächere Zahlen neue Fantasie für eine lockerere Geldpolitik entfachen würden.

Für die Märkte geht es deshalb nicht nur um die reine Zahl der neu geschaffenen Stellen. Entscheidend sind auch die Stundenlöhne, mögliche Revisionen der Vormonate und die Frage, ob sich der US-Arbeitsmarkt weiter im Modus "langsamere Einstellungen, aber wenige Entlassungen" befindet. Zuletzt stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf ein Viermonatshoch, während gleichzeitig geplante Stellenstreichungen im Mai deutlich erhöht blieben. Das macht den heutigen Bericht zu einem wichtigen Belastungstest für die These, dass die US-Wirtschaft zwar abkühlt, aber nicht kippt.

Im Webinar kommentieren wir die Daten live zur Veröffentlichung und ordnen die unmittelbare Marktreaktion ein: Wie reagieren DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq? Welche Signale liefern Gold, Öl und der US-Dollar? Und welche Einzelaktien könnten besonders sensibel auf neue Zinserwartungen reagieren? Gerade nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street könnte der Arbeitsmarktbericht entscheiden, ob die Rallye neuen Rückenwind bekommt - oder ob Anleger vor dem Wochenende Gewinne sichern.

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