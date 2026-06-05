Deutsche Lufthansa AG: Dr. Johannes Teyssen, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

05. Jun 2026 / 10:07 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Dr. Vorname Johannes Nachname Teyssen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE0008232125

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,286 EUR 20.715 EUR 8,286 EUR 20.715 EUR 8,296 EUR 165.920 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,294 EUR 207.350 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

03.06.2026

f) Ort des Geschäfts

Name Tradegate Berlin Stock Exchange MIC TGAT

Ende der Mitteilung

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com