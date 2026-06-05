Schließfacheinbrüche und -diebstähle sorgen für Verunsicherung und öffentliche Aufmerksamkeit, insbesondere wie zuletzt bei größeren Schadenfällen. Vor diesem Hintergrund hat nun das Hanseatische Oberlandesgericht im sogenannten "Haspa-Schließfachverfahren" eine Entscheidung getroffen. Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) hat im sogenannten "Haspa-Schließfachverfahren" das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Mit Urteil vom 27.05.2026 gab das Gericht damit der Berufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact