Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 08.06.2026
- (Nr. 189) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), April 2026
- (Nr. N037) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in ausgewählten Urlaubsländern, April 2026
Dienstag, 09.06.2026
- (Nr. 190) Außenhandel, April 2026
- (Nr. 191) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Mai 2026
- (Nr. 192) Produktionsindex, April 2026
- (Nr. 193) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026
- (Nr. 24) Zahl der Woche zum Start der Fußball-WM der Männer am 11.06.026: Fortzüge von Deutschen in die USA, nach Kanada und Mexiko, Jahre 2005-2025
Mittwoch, 10.06.2026
- (Nr. N038) Heizen mit Wärmepumpen: Wohnungsneubau und -bestand nach Heizenergie, Jahre 2015-2025
- (Nr. 194) Steuerpflichtige mit Spitzensteuersatz (Lohn- und Einkommensteuerstatistik), Jahr 2022
Donnerstag, 11.06.2026
- (Nr. 195) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, April 2026
- (Nr. 196) Inlandstourismus, April 2026
- (Nr. 197) Gasthörerinnen und Gasthörer an deutschen Hochschulen, Wintersemester 2025/2026
- (Nr. 198) Personal in Gesundheitsämtern, Jahr 2025
Freitag, 12.06.2026
- (Nr. 199) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Mai 2026
- (Nr. 200) Insolvenzen, März 2026
- (Nr. 201) Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
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Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6288534
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Montag, 08.06.2026
- (Nr. 189) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), April 2026
- (Nr. N037) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in ausgewählten Urlaubsländern, April 2026
Dienstag, 09.06.2026
- (Nr. 190) Außenhandel, April 2026
- (Nr. 191) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Mai 2026
- (Nr. 192) Produktionsindex, April 2026
- (Nr. 193) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026
- (Nr. 24) Zahl der Woche zum Start der Fußball-WM der Männer am 11.06.026: Fortzüge von Deutschen in die USA, nach Kanada und Mexiko, Jahre 2005-2025
Mittwoch, 10.06.2026
- (Nr. N038) Heizen mit Wärmepumpen: Wohnungsneubau und -bestand nach Heizenergie, Jahre 2015-2025
- (Nr. 194) Steuerpflichtige mit Spitzensteuersatz (Lohn- und Einkommensteuerstatistik), Jahr 2022
Donnerstag, 11.06.2026
- (Nr. 195) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, April 2026
- (Nr. 196) Inlandstourismus, April 2026
- (Nr. 197) Gasthörerinnen und Gasthörer an deutschen Hochschulen, Wintersemester 2025/2026
- (Nr. 198) Personal in Gesundheitsämtern, Jahr 2025
Freitag, 12.06.2026
- (Nr. 199) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Mai 2026
- (Nr. 200) Insolvenzen, März 2026
- (Nr. 201) Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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