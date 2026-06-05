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Dow Jones News
05.06.2026 10:39 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Technologieaktien fallen

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Technologieaktien fallen

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben sind die europäischen Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Neben Gegenwind aus dem Technologie-Sektor sorgt die Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt für leichte Belastung. Weiter zeichnet sich keine Friedenslösung zwischen den USA und dem Iran ab, zumal die vom Iran unterstützte Hisbollah den von den USA vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon ablehnt. Offenbar kam es nun auch zu erneuten Kämpfen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär im Libanon.

Mit Abgaben von 1,7 Prozent führen Technologieaktien die Verliererliste in Europa an. Es belasten negative Vorgaben aus Asien. Dort ist der KI-lastige Kospi mit Gewinnmitnahmen um 5,5 Prozent eingebrochen. Auslöser dürfte der Kurseinbruch von Broadcom gewesen sein. Der Ausblick des Chipherstellers überzeugte nicht und sorgte für Unsicherheiten über die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Infineon verlieren 5,8 Prozent, Suss Microtec 5,1 Prozent, Aixtron 5 Prozent oder ASML 3,2 Prozent.

Der DAX verliert drei Punkte auf 24.941 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 6.088 Punkte nach unten. Die Ölpreise geben leicht nach. Der Preis der Nordseesorte Brent verliert 0,4 Prozent auf 94,69 Dollar das Fass. Zur ruhigen Lage bei den Ölpreisen könnte beitragen, dass das staatliche Ölunternehmen Kuwaits davon ausgeht, von sechs bis acht Wochen fast 70 Prozent seiner Ölproduktion wiederherstellen zu können, wenn die Blockade der Straße von Hormus beendet wird.

Derweil kommt möglicherweise Bewegung in den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich in einem offenen Brief direkt an sein russisches Pendant Wladimir Putin gewandt und ein persönliches Treffen vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf den Vorstoß, ein Treffen wäre großartig, sagte er und: "Sie sollten es hinbekommen". Rüstungswerte zeigen sich im frühen Geschäft kaum bewegt.

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Viscom hat seine Prognose für den Auftragseingang für das laufende Geschäftsjahr erhöht angesichts eines Großauftrags für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Für den Kurs geht es 8,9 Prozent nach oben.

Givaudan steigen um 1,4 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat die Mehrheit an dem Familienunternehmen Eurofragrance erworben und verstärkt sich damit im Bereich der Parfümdüfte. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Einen möglicherweise frischen Impuls könnte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai liefern. Gerechnet wird mit einem Jobwachstum von lediglich 80.000 Stellen. Dies würde eine deutliche Abkühlung signalisieren, nachdem das Beschäftigungswachstum im März und April überraschend stark ausgefallen war. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.087,61  -0,3   -15,72    6.103,33    5,1 
Stoxx-50        5.182,51  -0,2   -10,81    5.193,32    5,4 
DAX          24.941,44  -0,0   -3,51    24.944,95    1,8 
MDAX          32.802,04  0,0    0,43    27.039,42    7,1 
TecDAX         4.163,33  -1,1   -45,26    3.091,28    14,9 
SDAX          18.687,42  -0,4   -72,17    13.062,07    8,8 
FTSE          10.360,60  0,0    0,28    10.360,32    4,3 
CAC           8.262,98  +0,2   18,69    8.244,29    1,4 
SMI          13.336,69  -0,0   -4,58    13.341,27    0,5 
ATX           6.119,57  +0,1    3,04    6.116,53    14,9 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 
EUR/USD          1,1634  +0,2   0,0025     1,1609   1,1602 
EUR/JPY          186,07  +0,2   0,2900     185,78  185,6400 
EUR/CHF          0,9163  -0,0  -0,0004     0,9167   0,9173 
EUR/GBP          0,8652  +0,1   0,0006     0,8646   0,8640 
USD/JPY          159,9  -0,1  -0,1100     160,01  159,9900 
GBP/USD          1,3445  +0,2   0,0025      1,342   1,3426 
USD/CNY          6,7724  -0,0  -0,0011     6,7735   6,7692 
USD/CNH          6,7719  -0,1  -0,0047     6,7766   6,7765 
AUS/USD          0,7134  +0,0   0,0001     0,7133   0,7139 
Bitcoin/USD      62.807,49  -1,2  -781,08    63.588,57 66.504,92 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         92,42  -0,7   -0,62      93,04 
Brent/ICE         94,69  -0,4   -0,34      95,03 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.462,19  -0,3   -11,70    4.473,89 
Silber           72,65  -1,7   -1,22      73,87 
Platin         1.884,83  -0,8   -15,42    1.900,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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June 05, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)

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