Noch nie war TV-Konsum so gut - und gleichzeitig so anstrengend. Warum mich das Überangebot an Serien, Filmen und Plattformen immer häufiger ratlos zurücklässt und ich ernsthaft darüber nachdenke, meine Abos zu kündigen. Ich sitze abends auf dem Sofa. Ein langer Arbeitstag, kaltes Wetter. Noch schnell zum Sport, dann Essen zubereiten und ab unter die Decke. Noch eine Stunde Fernsehen, dann schlafen. Ich schalte das TV-Gerät an. Die Icons der ganzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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