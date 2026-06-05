Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der US-Verbraucherpreise betrug im April 3,8% zum Vorjahr bzw. 2,8% in der Kernrate, so die Analysten von Postbank Research.Im Marktkonsens sei ein Zuwachs auf 3,7% bzw. 2,7% erwartet worden. Die PCE-Kernrate sei von 3,2% auf 3,3% gestiegen. Der Arbeitsmarktbericht für April habe keine eindeutigen Botschaften geliefert: Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei unerwartet stark um 115.000 Stellen gestiegen; die Arbeitslosenquote habe bei 4,3% verharrt. Die Erwerbsquote habe jedoch abgenommen, die Stundenlöhne seien zudem nicht so schnell wie erwartet gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de