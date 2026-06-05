Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die auslaufende Woche war geprägt von einem Mangel an Fortschritten zur Lösung des Konfliktes am Persischen Golf, so die Analysten der Helaba.Gleichzeitig seien solide Konjunkturdaten vor allem in den USA mit dafür verantwortlich, dass die Stimmung an den internationalen Aktienbörsen freundlich geblieben sei. Insbesondere die anhaltende KI-Euphorie sei hierbei ein Treiber. Währenddessen würden die Notenbanken erkennen lassen, dass eine Lockerung der Geldpolitik zunächst nicht anstehe. Die Europäische Zentralbank habe Marktteilnehmer auf eine Zinserhöhung bereits in der nächsten Woche eingestellt. Dies sei weitgehend eskomptiert (rund 98%). In den USA setze man dagegen weiterhin auf einen späteren Termin (Dezember zu fast 70% eingepreist). Nach dem solide aber nicht übermäßig stark ausgefallenen ADP-Report am Mittwoch schienen kaum Chancen zu bestehen, dass sich die Spekulation heute stark intensivieren werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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