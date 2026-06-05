Der iPhone-Auftragsfertiger Foxconn bringt über seine Tochter Foxtron einen Elektro-SUV namens Cavira in Taiwan, Australien und Neuseeland heraus, weitere Länder sollen folgen. Nachdem sich Foxtron eigentlich als Auftragsfertiger für westliche Hersteller positioniert hatte, ist der Cavira nun schon das zweite Serienmodell unter eigener Flagge. Der neue Cavira markiert eine strategisch wichtige Evolutionsstufe für das von Foxconn und seinem Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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