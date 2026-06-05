Michael Saylors kühne Wette auf Bitcoin steht vor ihrer ersten echten Belastungsprobe. Das hochgehebelte Geschäftsmodell von Strategy gerät ins Wanken, da die Finanzierungskosten steigen und der Marktwert der Bestände schwankt. Experten warnen vor einem gefährlichen Kreislauf, der das Unternehmen zu weiteren Verkäufen zwingen könnte.Es waren lediglich 32 Bitcoin, die MicroStrategy am Montag veräußerte. Gemessen am Gesamtbestand von 843.706 Einheiten ist das eine verschwindend geringe Menge. Dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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