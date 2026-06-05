Die meisten Anleger haben noch nicht erkannt, wie stark sich dieser Industriekonzern verändert hat. Es ist ein Technologie-Champion entstanden, der Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Plattformen erfolgreich miteinander verbindet. Genau diese Transformation könnte jetzt zum entscheidenden Kurstreiber werden. Nach Monaten der Konsolidierung verdichten sich die Hinweise auf einen charttechnischen Befreiungsschlag.Der Konzern verfügt über eine einzigartige Marktstellung in einem Geschäft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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