EQS-News: Hinen Group
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MÜNCHEN, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hinen wird auf der EES Europe 2026 ausstellen, der größten und internationalsten Messe für Batterien und Energiespeichersysteme in Europa. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Messe München statt und die Besucher finden Hinen am Stand C2.630. Während der Messe wird Hinen mit Installateuren, Händlern und Industriepartnern aus ganz Europa zusammenarbeiten, um intelligentere und flexiblere Lösungen für die Haushaltsenergieversorgung zu entwickeln.
Im Einklang mit der Energiewende in Europa
Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beschleunigt weiterhin den Übergang zum marktbasierten Stromhandel. Energiespeichersysteme für Privathaushalte gewinnen dabei in ganz Europa zunehmend an Bedeutung. Steigende Strompreise, die Volatilität der Netze und die Ausweitung dynamischer Stromtarife veranlassen die Haushalte dazu, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu maximieren und ihre Energieunabhängigkeit zu verbessern. Mit der Ausweitung der dynamischen Preisgestaltung in Deutschland, den Niederlanden und den nordischen Märkten entwickelt sich die intelligente Energiespeicherung in Privathaushalten zu einer flexibleren und wertorientierten Lösung für den Hausgebrauch.
Auf der EES Europe 2026 wird Hinen sein ultraschlankes, dreiphasiges Hybrid-All-in-one-RESS-System mit 25 kW vorstellen, das für größere Wohnimmobilien und energieintensive Haushalte konzipiert ist, die geringere Stromkosten, eine höhere Notstromkapazität und mehr Energieflexibilität anstreben.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Umfassende Energiespeicherlösungen im Überblick
Neben dem dreiphasigen Hybrid-All-in-one-RESS-System mit 25 kW wird Hinen ein komplettes Produktportfolio für den Wohnbereich vorstellen, das unter anderem Folgendes umfasst:
Informationen zu Hinen
Hinen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktion und ist an der Shenzhen Stock Exchange notiert (Aktiencode: 300787) und fungiert als zuverlässiger ODM-Partner für mehr als 400 globale Marken. Die vertikal integrierte Lieferkette - von der Batteriezellenproduktion über die Wechselrichterforschung und -entwicklung bis hin zur kompletten Systemmontage - gewährleistet Qualität, Innovation und Kosteneffizienz.
Mit Niederlassungen und Serviceteams in ganz Europa, Großbritannien, Australien und Afrika verbindet Hinen globales Fachwissen mit starker lokaler Unterstützung und unterstützt seine Partner beim Aufbau einer widerstandsfähigeren und nachhaltigen Energiezukunft.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg
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05.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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