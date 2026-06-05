Knapp 13 Jahre nach ihrem Start ist die Marssonde Maven für verloren erklärt worden. Sie könnte aber noch lange um den Mars kreisen, ehe sie ihr finales Ende findet. Vor knapp 13 Jahren, am 18. November 2013, hat die Nasa die Raumsonde Maven ins Weltall gebracht. Sie machte sich auf den Weg zum Mars, um dessen Atmosphäre zu erforschen. Dafür umkreiste sie den Mars und absolvierte vier Tiefflüge durch dessen Atmosphäre. Der Mars-Friedhof habe einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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