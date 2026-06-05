Das Top-Management der Deutschen Bank hat sich zum laufenden Geschäftsjahr und der aktuellen Strategie auf einer Investorenkonferenz geäußert. Das wurde am Markt nicht gut aufgenommen, der Chart steht dennoch vor einem größeren Ausbruch.Das Wichtigste kurz und knapp• Das Management zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr insgesamt zuversichtlicher, vor allem im Investmentbanking.• Die Aktie geriet nach Aussagen zur Risikovorsorge unter Druck, obwohl die Kapitalquote profitieren könnte.• Charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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