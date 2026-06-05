Mainz (ots) -Die vergleichsweise kleine Stadt Genf in der französischen Schweiz ist ein internationaler Hotspot. Dort befinden sich unter anderem der zweite Hauptsitz der UNO sowie die Hauptsitze der WHO, der WTO und zahlreicher weiterer internationaler Organisationen. Hunderte NGOs operieren aus Genf, ebenso globale Rohstoffhändler, Banken und Anwaltskanzleien. Die Dokumentation "Genf - Stadt der Sünde?" von Dave Leins erzählt zwölf investigative Recherchen zu Kriminalfällen sowie zu Wirtschafts-, Politik-, Korruptions- und Spionageskandalen in Genf aus den letzten Jahrzehnten bis heute nach. Die Sendung ist am Mittwoch, 10. Juni 2026, ab 20.15 Uhr, in 3sat zu sehen und anschließend in der 3satMediathek verfügbar.Der Film zeigt verdeckt gedrehte Szenen und Skandale, die ohne journalistische Recherchen vermutlich nie ans Tageslicht gekommen wären. Zu sehen sind etwa Genfer Anwälte, die einem vermeintlichen Kunden erläutern, wie sich 80 Millionen Dollar waschen lassen, ein globaler Konzern, der in Afrika Giftmüll entsorgte, und philippinische Frauen, die in einer pakistanischen Vertretung in Genf Sklavenarbeit verrichteten. Journalisten berichten unter anderem von ihren Recherchen über chinesische Agenten auf dem UNO-Gelände sowie von einem berüchtigten Genfer Detektivbüro, das im Auftrag der Vereinigten Arabischen Emirate Rufmordkampagnen organisierte. Auch der Fall Uwe Barschel ist Thema - einer der bekanntesten Todesfälle der Genfer Geschichte.Darüber hinaus gibt der Film Einblicke in die Arbeitsweise von Investigativjournalisten: wie sie recherchieren, allein oder in internationalen Kooperationen wie den "Panama Papers". Thematisiert werden die Hindernisse, auf die sie stoßen, die persönlichen Risiken, die sie eingehen, und die Tatsache, dass sie selbst zu Opfern werden können. KI-generierte Animationen und Archivaufnahmen veranschaulichen die Fälle.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/genfstadtdersuende?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/genf-stadt-der-suende) steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Doku "Genf - Stadt der Sünde?" zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6288647