Die Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd. gab die Ergebnisse einer internen Studie am Menschen bekannt, die zeigen, dass ihr firmeneigener, aus Reiskleie gewonnener Wirkstoff "Rice Magnesium" im Vergleich zu anderen Magnesiumquellen für eine allmähliche und anhaltende Magnesiumaufnahme sorgt. Die Ergebnisse deuten auf mögliche Vorteile für die Schlafqualität, die Bewältigung von Muskelermüdung bei längerem Training und eine schonendere Verdauung hin.

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Tsuno Rice Fine Chemicals: Differences in Absorption Among Magnesium Supplements

Produktname: Rice Magnesium

Die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Magnesiumzusätze sind mineralischen Ursprungs. Im Gegensatz dazu ist Rice Magnesium ein seltener pflanzlicher Magnesiumwirkstoff, der aus Reiskleie gewonnen wird und auf der langjährigen Forschung von Tsuno an Reiskleie basiert.

Zusammensetzung: Magnesiumphosphat

Quellmaterial: Japanische Reiskleie

Hintergrund der Studie

Magnesium ist ein essenzieller Mineralstoff, der an einer Vielzahl von Körperfunktionen beteiligt ist, darunter die Förderung des Schlafes, der Stressabbau und der Muskelaufbau, und ist daher für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von zentraler Bedeutung. Eine unzureichende Magnesiumzufuhr wird mit einem erhöhten Risiko für lebensstilbedingte Gesundheitsprobleme in Verbindung gebracht.

Gemäß den vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales herausgegebenen Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr für Japaner (2025) beträgt die empfohlene tägliche Magnesiumzufuhr 330 bis 380 mg für erwachsene Männer und 270 bis 290 mg für erwachsene Frauen. Die nationale Gesundheits- und Ernährungsumfrage des Ministeriums aus dem Jahr 2024 zeigt jedoch, dass viele Menschen in Japan die empfohlenen Magnesiumzufuhrmengen nicht erreichen. Ebenso haben die US-amerikanischen National Institutes of Health berichtet, dass viele Amerikaner ebenfalls nicht genügend Magnesium zu sich nehmen.

Angesichts dieser Trends wächst der Markt für Magnesiumpräparate in Japan und weltweit weiter, wobei eine immer größere Vielfalt an Inhaltsstoffen für spezifische Gesundheitsbedürfnisse und Produktanwendungen ausgewählt wird. Um zu verdeutlichen, wie Rice Magnesium diesen Anforderungen gerecht werden kann, hat das Unternehmen dessen Resorptionsverhalten und mögliche Anwendungsbereiche untersucht.

Überblick und Ergebnisse der vergleichenden Studie zur Magnesiumaufnahme

In der Studie nahmen 10 gesunde Erwachsene vier verschiedene Magnesiumpräparate ein, die jeweils 300 mg Magnesium enthielten, und die Magnesiumkonzentrationen im Blut wurden über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen.

Im Vergleich zu dreibasischem Magnesiumphosphat, Magnesiumcitrat und Magnesiumbisglycinat zeigte Rice Magnesium folgende Resorptionsmerkmale:

Es gelangte nach und nach in den Blutkreislauf und zeigte schließlich eine hohe Resorptionsrate.

Die erhöhten Magnesiumwerte im Blut hielten mehrere Stunden lang an.

Es zeigte ein charakteristisches, anhaltendes Absorptionsprofil, das bei den anderen getesteten Magnesiumquellen nicht zu beobachten war.

Ausblick

Die in dieser Studie bestätigten Eigenschaften von Rice Magnesium dürften dessen Position als einzigartige neue Option in der Kategorie Magnesium stärken.

Aktuelle Anwendungsbereiche

Rice Magnesium wird bereits für die folgenden Anwendungen eingesetzt, da es sich als bewährter Inhaltsstoff auf Reiskleie-Basis großer Beliebtheit erfreut und aufgrund seiner nahezu geschmacks- und geruchsneutralen Eigenschaften nahtlos in eine Vielzahl von Lebensmitteln integriert werden kann:

Mit Magnesium angereicherte Lebensmittel, darunter Gemüsesäfte und Naturkostprodukte

Natürliche Magnesiumpräparate zur Deckung des erhöhten Bedarfs während der Schwangerschaft, die gleichzeitig auf sanfte Weise gegen Verstopfung helfen

Erfolgreiche Exporte nach Taiwan, Südkorea und Europa; ein Export in die USA ist ebenfalls möglich

Mögliche zukünftige Anwendungsbereiche

Aufgrund des in dieser Studie bestätigten Profils einer allmählichen und anhaltenden Resorption wird erwartet, dass Rice Magnesium Potenzial für Anwendungen wie die folgenden hat:

Zur Förderung einer guten Schlafqualität

Unterstützt die Bewältigung von Muskelermüdung bei längerem Training

Sanfte Unterstützung für einen regelmäßigen Stuhlgang durch natürliche Nahrungsergänzungsmittel

Das Unternehmen wird den Vertrieb von Rice Magnesium in Japan und im Ausland als einzigartigen Magnesiumwirkstoff auf Basis von Reiskleie, der aus einer seltenen pflanzlichen Quelle gewonnen wird, auch in Zukunft weiter ausbauen.

Tsuno Group Co., Ltd.

Die Tsuno Group Co., Ltd. fördert die fortschrittliche Nutzung von Reiskleie, die in Japan seit langem symbolisch für Gesundheit und Schönheit geschätzt wird. Das Unternehmen ist in drei Kerngeschäftsbereichen tätig: Reiskleieöl, Feinchemikalien und Oleochemikalien.

Neben der Herstellung von Reiskleieöl aus Reiskleie gewinnt das Unternehmen eine Vielzahl funktioneller Inhaltsstoffe aus Nebenprodukten und entwickelt Materialien, die in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommen, darunter in der Pharmaindustrie, der Kosmetikindustrie, bei Lebensmittelzusatzstoffen und bei Lebensmittelzutaten.

Gegründet: 1. Februar 1947

Präsident und CEO: Fumi Tsuno

Website des Unternehmens: https://www.tsuno.co.jp/

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Contacts:

Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd.

Umetsu Yukari Takahashi Yuko Sasaki Hiroto

+81-736-22-8000

boeki@tsuno.co.jp