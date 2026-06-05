Düsseldorf (ots) -Ganz ohne den Download oder die Installation einer zusätzlichen App - dank AirDrop mit Quick ShareAb sofort können Fotos und Dateien nahtlos zwischen Xiaomi 17T Pro und Apple-Geräten getauscht werden - ganz ohne den Download oder die Installation einer zusätzlichen App. Ermöglicht wird das durch die AirDrop-Kompatibilität mit Quick Share.Die dafür nötige Software-Version lautet OS3.0.308.0 und wird seit dem Launch für das Xiaomi 17T Pro ausgerollt.Das Versenden von Fotos und Dateien ist ganz simpel: Das Foto bzw. die Datei via Quick Share an das gewünschte Apple-Gerät senden. Wie das in Bewegung aussieht, zeigt folgendes kurzes Video: https://x.com/XiaomiHyperOS_/status/2061440126056542689Das Bildmaterial ist hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/G3GDkFw7y7vd) verfügbar (Passwort: 1t8jb37fXDkB).Disclaimer* Android und Quick Share sind Marken von Google LLC.* Die Quick-Share-Funktion zwischen Xiaomi- und Apple-Geräten wird von Google bereitgestellt und kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.* Das Xiaomi 17T Pro wird in keiner Weise von Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder ist mit Apple Inc. verbunden. Apple, AirDrop, iOS und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc.* Für diese Funktion sind eine Anmeldung mit einem Google-Konto sowie aktiviertes Bluetooth und WLAN erforderlich. Bei Apple-Geräten muss die Sichtbarkeit von AirDrop auf "Jeder für 10 Minuten" eingestellt sein.* AirDrop-Unterstützung ist derzeit nur auf dem Xiaomi 17T Pro verfügbar.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6288665