Dax leichter - Schwäche bei Techwerten drückt auf die Märkte

Der Dax startet am Freitag schwächer in den Handel und notiert im frühen Geschäft leicht im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Handelsauftakt rückläufig. Belastet wird die Stimmung vor allem durch die anhaltende Schwäche im Technologiesektor. An den US-Märkten deuten die Vorbörsen ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsstart hin: Während sich der Dow Jones nahezu stabil zeigt, geben der S&P 500 und insbesondere der technologielastige Nasdaq-100 deutlicher nach. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 mit spürbaren Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte steht heute vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinspfad der Fed, wobei insbesondere die Entwicklung der Arbeitslosenquote als richtungsweisend gilt. Parallel bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein Belastungsfaktor. Die festgefahrenen Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie neue Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah halten die Ölpreise auf hohem Niveau. Brent-Rohöl tendierte zuletzt stabil oberhalb von 95 US-Dollar je Barrel.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steht Infineon im Mittelpunkt. Die Aktie geriet vorbörslich erneut unter Druck, nachdem die Schwäche bei US-Chipherstellern die Stimmung für den gesamten Sektor belastete. Auslöser waren enttäuschte Erwartungen an den KI-Ausblick von Broadcom, worauf weltweit Technologieinvestoren Gewinne sicherten.

Auch Wacker Chemie fällt auf. Die Papiere sackten vorbörslich deutlich ab, nachdem Zweifel an den Wachstumsperspektiven im Halbleitergeschäft die Stimmung belasteten. Der Markt hinterfragt zunehmend, ob die zuletzt hohen Bewertungen im Chipumfeld noch gerechtfertigt sind.

Adidas und Puma bleiben ebenfalls im Blick. Der gesenkte Ausblick des US-Sportartikelherstellers Lululemon verstärkte Sorgen über eine schwächere Konsumdynamik in den USA - ein Thema, das heute auch europäische Branchenwerte beschäftigen dürfte.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN7EM4 9,53 24008,851436 Punkte 27,09 Open End DAX Bear UG2Y9G 12,42 26127,559369 Punkte 19,54 Open End Dow Jones Industrial Average Index Bear UN3RJ7 10,10 52695,664018 Punkte 45,21 Open End DAX Bull UN6QQK 12,67 23676,009999 Punkte 20,07 Open End Nasdaq-100 Bull UN7ETM 10,41 28997,513029 Punkte 27,07 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Put UN8855 1,04 410,00 USD 6,35 15.07.2026 AMD Inc. Put UN884U 0,72 450,00 USD 10,87 17.06.2026 ASML Holding N.V. Call UN3FP2 4,92 1900,00 EUR 6,67 23.09.2026 Goldmna Sachs Group Inc. Call UG23KV 15,21 1000,00 USD 4,32 16.12.2026 Goldmna Sachs Group Inc. Call UG7QJF 12,60 1050,00 USD 4,71 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Long UN8XK3 5,79 29398,015325 Punkte 30 Open End MDAX Long UG6H8Q 5,13 21872,073407 Punkte 3 Open End Nasdaq-100 Short UN7AW7 3,22 34204,309033 Punkte 8 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 8,46 63,800286 EUR 4 Open End Applied Materials Inc. Long HD2XMB 10,39 376,367402 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2026; 11:00 Uhr;

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