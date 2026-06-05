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WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol:
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Vor-IPO
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
XTB
05.06.2026 11:59 Uhr
305 Leser
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(1)

SpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte steht bevor - Jetzt die SpaceX Aktie kaufen?

Die Finanzwelt blickt im Juni 2026 auf ein historisches Ereignis: Mit der Veröffentlichung des S-1-Antrags bei der SEC hat SpaceX die vertrauliche Phase beendet und steuert offiziell auf das Börsendebüt zu. Unter der Führung von Elon Musk vereint das Unternehmen die globale Luft- und Raumfahrtindustrie, Telekommunikation und künstliche Intelligenz in einer einzigen Investmentthese. Für Anleger, die frühzeitig die SpaceX Aktie ins Visier nehmen wollen, verspricht das anstehende SpaceX IPO das bedeutendste Marktsegment seit Jahrzehnten zu werden - vergleichbar mit dem legendären Netscape-Debüt im Jahr 1995.

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