Die Aktie von TG Therapeutics hat nach der Vorlage neuer Studiendaten kräftig zugelegt. Aus Sicht vieler Investoren könnte sich damit die Grundlage für die nächste Wachstumsphase des Biotech-Unternehmens weiter festigen, da das Medikament Briumvi künftig deutlich mehr Patienten erreichen könnte. TG Therapeutics gab positive Phase-1-Daten für die subkutane Version von Briumvi, einem CD20-Antikörper gegen schubförmige Multipler Sklerose, bekannt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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