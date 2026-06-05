Neben SpaceX zählt die Börsennotierung von Anthropic im Herbst ebenfalls zu den aktuell meistdiskutierten Ereignissen am Aktienmarkt. Während viele Anleger angesichts einer möglichen Bewertung von rund einer Billion US-Dollar von einer Übertreibung sprechen, zeigt ein Blick auf vergleichbare Technologiebörsengänge, dass diese Einschätzung nicht zwingend gerechtfertigt ist. Ein Blick zurück Als geeigneter Vergleich bietet sich der Börsengang von Meta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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