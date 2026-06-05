Die Aktie von Energy Transfer setzt ihren langfristigen Aufwärtstrend mit bemerkenswerter operativer Stärke fort. Nach den jüngsten Quartalszahlen rückt vor allem die Kombination aus Rekordergebnissen, neuen Wachstumsprojekten und attraktiver Bewertung in den Mittelpunkt der Investmentthese. Rekordzahlen untermauern operative Stärke Energy Transfer hat im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Das bereinigte EBITDA erreichte mit 4,9 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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