Der CEO eines Cloud-Anbieters hat eine kuriose Entscheidung getroffen. Statt wie fast jedes Jahr üblich seine Mitarbeiter:innen mit mehr Gehalt zu belohnen, behält er die Gelder ein. Sie sollen in diesem Jahr stattdessen in Künstliche Intelligenz fließen. Die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sind mannigfaltig. An einer Stelle wird darüber diskutiert, welche Jobs vor Chatbots und Agenten noch sicher sind, an anderer Stelle müssen Berufseinsteiger:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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