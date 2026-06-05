DGTAL, Spezialist für Agentic-AI-Lösungen in der Assekuranz, stellt sich neu auf: Vanda Giannara, Co-Founder und bisher CCO, folgt als CEO auf Arndt Gossmann, der Mehrheitsgesellschafter sowie Teil des Executive Boards bleibt. Zudem gibt es weitere Veränderungen im Bord und dem erweiterten Management. Der Spezialist für Agentic-AI-Lösungen in der Versicherungswirtschaft und anderen regulierten Branchen, DGTAL, richtet sein Führungsteam neu aus: Die Mitgründerin und bisherige Chief Client Officer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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