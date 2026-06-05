Datum der Anmeldung:
01.06.2026
Aktenzeichen:
B5-62/26
Unternehmen:
TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service / MOT Meßgeräte und Armaturen (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Instandhaltung von Rohrnetzen, Messgeräte für die Verbrauchserfassung von Energie Wärme und Wasser
01.06.2026
Aktenzeichen:
B5-62/26
Unternehmen:
TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service / MOT Meßgeräte und Armaturen (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Instandhaltung von Rohrnetzen, Messgeräte für die Verbrauchserfassung von Energie Wärme und Wasser
© 2026 Bundeskartellamt