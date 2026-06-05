Datum der Anmeldung:
29.05.2026
Aktenzeichen:
B2-32/26
Unternehmen:
Opps XII Halo E Holdings, L.P. (Oaktree Capital Holdings), Wilmington (USA), Erwerb von mehr als 25 % der Geschäftsanteile an der Empower Brands Holdings Group, LLC, Middleton (USA)
Produktmärkte:
Haushaltskleingeräte, Körperpflegegeräte
29.05.2026
Aktenzeichen:
B2-32/26
Unternehmen:
Opps XII Halo E Holdings, L.P. (Oaktree Capital Holdings), Wilmington (USA), Erwerb von mehr als 25 % der Geschäftsanteile an der Empower Brands Holdings Group, LLC, Middleton (USA)
Produktmärkte:
Haushaltskleingeräte, Körperpflegegeräte
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