Value over Volume, so will Porsche wieder zu alter Stärke zurückfinden. bedeutet: Porsche will lieber weniger Autos mit hoher Marge, hoher Exklusivität und starker Preissetzungsmacht verkaufen, statt über Rabatte und hohe Stückzahlen den Absatz künstlich zu treiben. Ob das im wichtigsten Automarkt China zielführend sein wird? Fraglich! Dennoch sieht die Aktie aus technischer Sicht vielversprechend aus. Was die Elektro-Strategie betrifft, so wird, oder besser gesagt muss, Porsche Anpassungen vornehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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