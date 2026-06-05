München (ots) -
"Ist die SPD bereit für große Reformen, Frau Bas?"
Die SPD steht unter Druck wie selten zuvor: Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend liegt die Partei bei dreizehn Prozent, ihre klassische Anhängerschaft wählt immer häufiger die AfD. Gleichzeitig muss die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas Reformen mitverantworten, von denen sie selbst sagt, sie würde manche lieber nicht anfassen. Wie steht es um die Reformbereitschaft der SPD? Was wird aus der geplanten Flexibilisierung des Acht-Stunden-Tags, wie soll die Rente langfristig finanziert werden - und wie kann die SPD das Vertrauen der arbeitenden Mitte wieder für sich gewinnen?
Die Gäste:
Bärbel Bas (SPD, Parteivorsitzende, Bundesministerin für Arbeit und Soziales)
Moritz Schularick (Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft)
Daniel Friedrich Sturm (Leiter Hauptstadtbüro, Der Tagesspiegel)
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6288764
"Ist die SPD bereit für große Reformen, Frau Bas?"
Die SPD steht unter Druck wie selten zuvor: Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend liegt die Partei bei dreizehn Prozent, ihre klassische Anhängerschaft wählt immer häufiger die AfD. Gleichzeitig muss die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas Reformen mitverantworten, von denen sie selbst sagt, sie würde manche lieber nicht anfassen. Wie steht es um die Reformbereitschaft der SPD? Was wird aus der geplanten Flexibilisierung des Acht-Stunden-Tags, wie soll die Rente langfristig finanziert werden - und wie kann die SPD das Vertrauen der arbeitenden Mitte wieder für sich gewinnen?
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