EURUSD - Bringt der NFP-Bericht die Wende zugunsten des Dollars?

Bringt der NFP-Bericht die Wende zugunsten des Dollars? - EURUSD Forexpaar Analyse

Der Handel mit dem Währungspaar Euro Dollar gleicht derzeit einem Seilziehen am Rande eines Abgrunds - und eine Seite, die Eurozone, verliert plötzlich den Halt. Der heutige Morgen brachte einen herben Realitätscheck für Europa, während der anstehende US-Arbeitsmarktbericht letztendlich darüber entscheiden könnte, welche Währung in diesem harten Kampf die Oberhand gewinnt.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

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