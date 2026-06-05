Auf Whatsapp kannst du bald Texte verschicken, die sofort nach dem einmaligen Lesen wieder verschwinden - und nicht behalten oder verbreitet werden können. Auch verschwommene Spoiler-Nachrichten sind in Arbeit. Den Chat aufräumen, beim Texten auf schnellere Antworten setzen oder klarstellen: Ich sage es nur einmal. Mit den neuen View-Once-Textnachrichten möchte Whatsapp ein altbewährtes Feature erweitern. Damit soll das Messaging dynamischer werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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