Bonn (www.anleihencheck.de) - Aufgrund dessen, dass das britische BIP im März völlig unerwartet um 0,3% zum Vormonat zugelegt hatte, legte die britische Wirtschaftsleistung im Auftaktquartal recht kräftig um 0,6% zu Vorquartal zu, so die Analysten von Postbank Research.Am Arbeitsmarkt habe der Lohndruck mit einem Anstieg um 4,1% zum Vorjahr im März (3 Monatsschnitt) nach 3,9% im Vormonat unerwartet wieder zugenommen. Die Arbeitslosenquote sei jedoch von 4,9% auf 5,0% gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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