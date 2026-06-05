London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen sind diese Woche weltweit etwas gestiegen, während wir auf die Zentralbanksitzungen später in diesem Monat zusteuern, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Im Vorfeld der FOMC-Sperrfrist im Juni hätten sich sowohl Lorie Logan als auch Beth Hammack für eine Tendenz zu Zinserhöhungen in den kommenden Monaten ausgesprochen, was angesichts starker Wirtschaftsdaten und eines boomenden Aktienmarktes auf eine Falken-Wende innerhalb der Fed hindeute. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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