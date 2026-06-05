Boston (www.anleihencheck.de) - "Betrachtet man die Gesamtrendite, die Anleihen seit Jahresbeginn abgeworfen haben, war es bislang ein relativ schwieriges Jahr", sagt Benoit Anne, Anlageexperte bei MFS Investment Management.Die Ausnahme seien Schwellenländeranleihen: Titel in lokalen Währungen hätten seit Jahresbeginn einen Gewinn von 4,05% erzielt und würden damit die Rangliste anführen, gefolgt von Schwellenländeranleihen in Hartwährung mit einem Gewinn von 2,58% (Stand: 29. Mai 2026). Auch globale Hochzinsanleihen hätten sich gut entwickelt und hätten seit Jahresbeginn einen Ertrag von 1,94% erwirtschaftet (Stand: 29. Mai 2026). Die meisten anderen Segmente hätten weniger als 1% im Plus gelegen. Die schlechteste Performance hätten US-Staatsanleihen verzeichnet, die im Jahresverlauf mit minus 0,0049% praktisch unverändert geblieben seien. Insgesamt bestätige die starke Performance insbesondere der Schwellenländeranleihen, dass sich eine globale Diversifikation auch innerhalb einer Anlageklasse auszahlen könne. (05.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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