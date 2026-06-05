Genau 3.083 Exemplare des Skoda Elroq wurden im Mai in Deutschland neu zugelassen. Damit hat das Modell die Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland wieder übernommen. Dahinter reihten sich der VW ID.3 und der Skoda Enyaq ein. Das Tesla Model 3 meldet sich in den Top Ten zurück. Nach zwei sehr starken Monaten sind die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland im Mai etwas zurückgegangen. Im März hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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