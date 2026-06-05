WisdomTree hat die Auflegung des WisdomTree Space Economy UCITS ETF (WSPC) bekannt gegeben, der ein diversifiziertes Engagement in Unternehmen bietet, die die Entwicklung der globalen Weltraumwirtschaft und ihre weitere Kommerzialisierung vorantreibenDer proprietäre Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen darzustellen, die an Aktivitäten der Weltraumwirtschaft beteiligt sind. Züdiesen Aktivitäten gehören die Ermöglichung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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