Liebe Börsianer und liebe Abonnenten von Feingold Research, zehn Fragen, zehn Antworten zum SpaceX-IPO - kompakt in zwei Minuten. Frage 1: Wie komme ich an Aktien? Es gibt die Möglichkeit, über den Broker Trade Republic zu zeichnen. Präzise Informationen dazu erwarten wir in der ersten vollen Juniwoche. Wir werden im Börsenbrief selbstverständlich sofort informieren, sobald weitere Details vorliegen. Frage 2: Wie teuer ist SpaceX? Wir sprechen von einem Emissionsvolumen von rund 85 Milliarden US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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