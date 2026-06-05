iPhone-Speicher voll? Dann ist es vielleicht Zeit, ein paar Fotos und Videos extern zu sichern und vom Gerät zu löschen. Allerdings gibt das iPhone die eingesparten Gigabyte nicht sofort frei. Woran das liegt und wie du das änderst. Bei vielen Android-Smartphones ließ sich zumindest in der Vergangenheit der Speicher per microSD-Karte erweitern - teilweise sogar um bis zu zwei Terabyte. Beim iPhone war das nie möglich, denn einen entsprechenden Schacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n