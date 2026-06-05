Künstliche Intelligenz kann menschliche Arbeitnehmer bei Routineaufgaben ersetzen. Deutschlands Firmen nutzen die Technologie in immer größerem Umfang. Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz verbreitet sich in der deutschen Wirtschaft in schnellem Tempo. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts nutzen mittlerweile 54,4 Prozent der Unternehmen KI-Software - vor einem Jahr lag der Anteil erst bei knapp 41 Prozent. "Die Dynamik bei der Einführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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