Meta hat angeblich still und leise Code zur Gesichtserkennung für seine Smartglasses auf Millionen von Smartphones integriert. Öffentlich erklärte Meta bisher, man denke über dieses Thema nach. Laut einer Analyse des Technologie-Magazins Wired ist das Gesichtserkennungssystem darauf ausgelegt, Personen anhand biometrischer Daten zu identifizieren, die auf den Smartphones der Nutzer:innen gespeichert sind. Laut Wired wurde die Technologie "heimlich" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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