München (ots) -Mit der neuen Initiative verbindet Aiper nachhaltige Innovation mit gesellschaftlichem Engagement und schafft die Möglichkeit, durch die tägliche Gartenpflege einen Beitrag zu Projekten für sauberes Wasser weltweit zu leistenAnlässlich des heutigen Weltumwelttages gibt Aiper (https://aiper.com/de/home), ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Roboter-Poolreinigern und intelligenten Garteninnovationen, eine Kooperation mit charity: water (https://www.charitywater.org/?utm_source=adwords&utm_medium=paid-cpc&utm_campaign=bof-spring-usrow&utm_term=GA_BOFU_Brand_PD_SRC_BRN_CVR_GEN_USA_MTD_V1&utm_content=branded&gad_source=1&gad_campaignid=23574816131&gbraid=0AAAAADNj5D9uKpHgl2-rMqq-vURnvk6_Q&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO8LoyF1vjSNd8RiZ5Z-Olq9jyLVkSXcuI2xTShDkxK0NQOzVUCGu5RoCLGYQAvD_BwE) bekannt. Die gemeinnützige Organisation setzt sich weltweit für den Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Projekte zur Verbesserung der Wasserversorgung zu unterstützen und das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser zu stärken.Die Partnerschaft ist Teil der ESG-Strategie von Aiper und ergänzt die Nachhaltigkeitsaktivitäten rund um eine effizientere Wassernutzung im Außenbereich. Mit seinen Bewässerungslösungen für Haus und Garten verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Wasserverbrauch bedarfsgerecht zu steuern. Gemeinsam mit charity: water soll darüber hinaus auf die weltweite Herausforderung der Wasserversorgung aufmerksam gemacht werden und der Zugang zu sauberem Trinkwasser in betroffenen Regionen verbessert werden."Wir bei Aiper glauben, dass die Neugestaltung der Gartenpflege durch umweltbewusste Innovationen unser wichtigster Beitrag zu einem nachhaltigen Planeten ist", sagt Richard, CEO und Gründer von Aiper. "Unsere Partnerschaft mit charity: water erweitert diese Vision auf globaler Ebene. Indem wir weiterhin umweltfreundliche und wassersparende intelligente Bewässerungstechnologien entwickeln, stellen wir sicher, dass unser Engagement für den Umweltschutz direkt in jeden Garten integriert wird."Die Zusammenarbeit baut auf der IrriSense 2 (https://aiper.com/de/aiper-irrisense2) Wassersparinitiative auf, mit der Aiper Maßnahmen zur Reduzierung von Wasserverschwendung im Außenbereich fördert. Bis zum 31. Mai 2026 verzeichnet die Initiative 478 Teilnehmende und trug nach Angaben von Aiper dazu bei, rund 2 Millionen Liter Wasser einzusparen - 40 Prozent davon in Deutschland. Im Rahmen der einjährigen Kooperation finanziert Aiper die von charity: water betriebene, von den Gemeinden selbst getragene Trinkwasserinfrastruktur. Zur vollständigen Transparenz der Ergebnisse wird charity: water einen Wirkungsbericht vorlegen, der unter anderem Angaben zur bereitgestellten Wasserversorgung und Anzahl der unterstützten Familien enthält."Das Engagement von Aiper für die Minimierung von Wasserverschwendung im privaten Bereich durch seine Roboter-Poolreiniger und Bewässerungstechnologien setzt einen starken Maßstab für Nachhaltigkeit im Wohnbereich. Dank der Aiper-Community wird eine ganze Gemeinde Zugang zu sauberem Wasser erhalten", sagt Ashley Lange von charity:water. "Seit 2006 setzen wir uns dafür ein, die globale Wasserkrise zu beenden, und Partnerschaften mit Marken wie Aiper spielen eine entscheidende Rolle dabei, uns diesem Ziel jeden Tag ein Stück näher zu bringen."Von Roboter-Poolreinigern wie dem Scuba V3 (https://aiper.com/de/aiper-scuba-v3), der die Reinigungseffizienz optimiert und den Einsatz von Chemikalien minimiert, bis hin zu intelligenten Bewässerungstechnologien wie dem IrriSense 2 (https://aiper.com/de/aiper-irrisense2) für die präzise Rasenbewässerung entwickelt Aiper weiterhin Lösungen, die die Pflege des Außenbereichs intelligenter, einfacher und umweltbewusster machen.Weitere Informationen finden Sie unter aiper.com oder folgen Sie Aiper auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X.Pressekontakt:Marike Labus, Inka Wolf, Alexander SeicheSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel: +49 (0)89 211871 -53/ -76 / -37E-Mail: aiper@schwartzpr.dewww.schwartzpr.deOriginal-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180781/6288830