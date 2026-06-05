Windows existiert schon seit über 40 Jahren und dominiert immer noch den PC-Markt. Während sich technisch seitdem einiges getan hat, trotzen diese fünf Apps dem KI-Hype - und erinnern an einfachere Zeiten. Auch wenn Microsoft heutzutage eher wegen der Integration von KI in alle seine Produkte und seinen Beziehungen zu OpenAI in den Schlagzeilen landet, liegt die Stärke der Software-Firma in einem ganz anderen Bereich. Statcounter zufolge läuft auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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