Prag überführt seinen bisher größten städtischen Ladehub in den Regulärbetrieb: In neunten Stadtteil (Praha 9) können an einem Standort nun 161 Fahrzeuge parallel laden - hauptsächlich an AC-Ladern, aber auch an Alpitronic Hyperchagern. Betreiber des Ladeparks ist das Energieunternehmen PRE, an dem die Stadt Prag beteiligt ist. In der tschechischen Hauptstadt geht nach einjähriger Testphase der größte Ladepark der Stadt in den regulären Betrieb über. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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