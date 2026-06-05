An der Börse entstehen die größten Verluste oft dann, wenn sich Anleger zu sicher fühlen. Genau dieses Risiko könnte aktuell im KI-Sektor bestehen. Denn eine Entwicklung, die bislang kaum beachtet wird, hat das Potenzial, die Machtverhältnisse in der Branche grundlegend zu verändern.Die Gefahr: Ausgerechnet das Fundament der KI-Rally könnte Risse bekommen. Ein neuer technologischer Durchbruch hat das Potenzial, bestehende Machtverhältnisse aufzubrechen und eine Kettenreaktion auszulösen, die den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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