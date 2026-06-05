Die Broadcom-Aktie wurde nach den jüngsten Zahlen massiv abverkauft, obwohl die operative Entwicklung weiterhin stark ausfällt. Die Börse reagierte weniger auf die Ergebnisse selbst als vielmehr auf die Tatsache, dass das Management seine ohnehin ambitionierte Prognose für 2027 nicht nochmals anhob. Damit stellt sich nun die Frage, ob der Rücksetzer nach dem vorherigen Rekordlauf bereits eine neue Chance bietet. Bereits interessant für Käufe Broadcom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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